VIDEO: Supuesto pájaro zombie; causa terror en redes

ESTADOS UNIDOS.- Solo faltan cinco meses para que termine este turbulento año 2020 donde la pandemia, crisis económica, huracanes y más eventos han sido protagonistas de titulares de periódicos y medios de comunicación.

Desde hace unas horas fue difundido un video donde aparece un supuesto pájaro zombie.

En video solo dura unos pocos segundos y en él aparece el pájaro negro con los ojos en blanco y en una pose totalmente aterradora.

El usuario de Twitter @Unexplained publicó el video preguntando a sus seguidores de lo que se trataba.

¿Está bien este?’, se preguntan en redes sociales.

De inmediato el video se compartió masivamente y hasta el momento tienen más de 140 mil reproducciones.

Y, si bien, hay usuarios que aseguran que solo se trata de una edición de video, lo cierto es que causó mucha sorpresa entre usuarios de todo el mundo.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9

— The Unexplained (@Unexplained) August 1, 2020