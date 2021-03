Aprueba CDC reuniones sin cubrebocas ni sana distancia para vacunados

En un informe realizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), las personas totalmente vacunadas pueden reunirse en interiores y sin utilizar cubrebocas.

De acuerdo con CDC, quienes ya hayan cumplido con con las dosis necesarias de vacuna anti Covid-19, pueden convivir entre si, sin la necesidad de continuar con los protocolos de sanidad.

Aclaró que para considerarse como una persona totalmente vacunada en necesario contemplar un periodo de 15 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna que así lo requiera.

Sin embargo, en Estados Unidos, el número total de ciudadanos vacunados totalmente es aproximadamente 30 millones, que representa solamente el 9% de la población total del vecino país.

ante las crecientes dudas acerca de los protocolos de seguridad tras haberse vacunado, el CDC publicó este lunes una guía de recomendaciones para la convivencia en reuniones familiares, viajes, así como otras actividades.

#COVID19 vaccines are effective at protecting you from getting sick. Based on what we know, people who have been fully vaccinated can start to do some things that they had stopped doing because of the pandemic. To learn more, visit: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/AjnGbe62us

— CDC (@CDCgov) March 8, 2021