Celebran disminución de casos con concierto en Nueva Zelanda

La disminución de casos en Nueva Zelanda permitió un concierto presencial, sin cubrebocas ni sana distancia, en la Christchurch Arena, un estadio de deportes y entretenimiento.

Luego de la significativa disminución de los casos de Covid-19 en el país, que permitieron a la banda de rock alternativo Crowded House, iniciar su tour “To The Island”, con un primer concierto en su natal Nueva Zelanda sin que los asistentes debieran usar cubrebocas ni respetar la sana distancia.

Nueva Zelanda ha reportado una importante disminución de contagios de Covid-19 en las últimas semanas; el pasado miércoles 17 de marzo registró cero casos de transmisión local.

Sin embargo, ahora reporta 4 nuevos casos siendo quizá la media más alta reportada desde abril del 2020. En total y desde el inicio de la pandemia, Nueva Zelanda ha contabilizado 2 mil 462 infecciones y 26 muertes relacionadas con el Covid-19.

New Zealand listened to the science from the beginning of the pandemic.

This was New Zealand this week.

No masks.

No lockdowns.

No community spread.

This could have been us…pic.twitter.com/6u3A9zImAY

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 22, 2021