Celebran con mariachi cancelación del muro de Trump

Ciudadanos de Piedras Negras y Eagle Pass, en la frontera entre México y Estados Unidos, celebraron con mariachi la cancelación del muro propuesto por Donald Trump, pero exigieron al nuevo presidente Joe Biden medidas adicionales para enterrar el proyecto definitivamente.

De acuerdo con Zócalo, músicos de mariachi se colocaron de los dos lados del Río Bravo en la ‘serenata para parar el muro’ y tocaron varias canciones como muestra de unidad entre México y Estados Unidos.

Mientras sonaba el mariachi, decenas de ciudadanos de ambos reunidos en el lugar mostraron carteles con mensajes a favor de la migración y en contra del muro fronterizo que, advirtieron, no ha quedado completamente cancelado.

Ciudadanos de Piedras Negras y Eagle Pass advierten que el muro no está totalmente cancelado

El evento fue organizado por la organización Eagle Pass Border Coalition, y estuvieron presentes el alcaldes Luis Sifuentes, representando a la ciudad estadounidense, y Elías Díaz por parte del ayuntamiento de Piedras Negras.

Alejandro Flores, de la Eagle Pass Border Coalition, celebró que Joe Biden haya decidido frenar la construcción del muro fronterizo, pero subrayó que se debe mandar un mensaje muy claro desde la orilla del país, pues todavía hay contratos y permisos vigentes que dejan al proyecto en el limbo legal.

“No podemos tener un futuro si no somos parte de la conversación”, advirtió el activista México-estadounidense, quien resaltó que Eagle Pass y Piedras Negras tienen una relación de amistad y cooperación de más de un siglo.

This is what our frontera looks like when we tell @potus to defund Trump’s wall por que “Si Nos Dejan” we can go on living our beautiful frontera life together where we love our neighbors and we shower each other with love and unity, not hate and division. #NotAnotherFoot pic.twitter.com/00NNFpiRs0

— Robie Flores (@RobieFlores) January 25, 2021