Celia Lora y Karime de “Aca Shore” escandalizan con confesiones

Celia Lora y Karime de “Aca Shore” escandalizaron en YouTube con sus confesiones más “hot” sobre su vida privada y sexual. No es la primera vez que Lora revela al público aspectos tan íntimos, pues es bien sabido que la playmate no tener “pelos en la lengua”.

Sin embargo, en esta ocasión fue Karime Pindter quien hizó que la hija de Álex Lora participara en una dinámica donde ambas terminaron desnudando sus secretos.

Fue a través de su canal de YouTube, que Karime logró que la playmate hiciera nuevas y ardientes declaraciones sobre su vida privada, las cuales han logrado conmocionar a sus seguidores y levantar suspiros.

La primera confesión de Celia Lora fue sobre su posición favorita en la intimidad, la cual casualmente coincidió con la preferida de Karime.

Ambas se conocieron en el primer capítulo de la temporada seis de “Acapulco Shore” por lo que desde entonces han logrado consolidar una fuerte amistad, tanto que ya conocen a la perfección varios aspectos una de la otra.

Karime consiguió descubrir lo que muchos se preguntan, qué debe tener un hombre para conquistar a Celia Lora, tarea que de acuerdo a la palymate al no es nada fácil ya que se considera “inconquistable”.

Celia es inconquistable, alguien rudo, que sea israelí, que le haga unos chambononones y que no la estén jodiendo, que no la cele y que no la esté chin…, señaló Karime.

Dicha confesión fue confirmada por la propia Lora, quien aseguró que le gusta mantener su propia libertad, por lo que rechazaría a cualquier hombre que intente limitarla o le haga escenas de celos.

El video ya cuenta con más de 108 mil reproducciones y tiene una duración de 13:39 minutos, tiempo en el que ambas hablan sobre varias intimidades de su vida sexual y privada.