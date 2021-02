Censuran a Guillermo Garza por críticas a Cabeza de Vaca

Compartir esta publicación













Criticar al gobierno de García Cabeza de Vaca le valió al locutor Guillermo Garza Castro -quien interpreta al personaje de Don Cleto-, ser censurado y eventualmente salir de su espacio radiofónico que sostuvo por años en Nuevo Laredo.

“Todo el problema radica en que ellos no quieren que yo hable del Gobernador, que del gobierno estatal no diga las notas y que es preferible que no le aplauda, pero me pidieron que no le echara, lo cual es una tristeza que en un medio de comunicación se dé y por eso tomé la decisión de renunciar”, expresó Garza Castro.

Al comunicador, con más de 35 años de experiencia, poco a poco la empresa para la que colaboraba, le fue cerrando las puertas, recortando sus horarios de noticias, además del programa con el personaje de Don Cleto Mafafas Turrubiates, que a través de los años ha sido un duro crítico de la política local y estatal, señalando puntualmente las anomalías de los gobiernos.

Recientemente, Garza Castro había realizado críticas hacia algunas acciones del gobierno del Estado, algo que consideró propio de la libertad de expresión, que con el paso de los años ha sido restringida por algunos gobernantes de distintos niveles de gobierno.

“Es una tristeza que para los que tenemos más de 35 años trabajando en esto, tengamos que soportar y no de ahorita, sino que lo soportamos de siempre, porque ahorita es este gobernador, pero antes estaban Egidio, Tomás Yarrington y con todos eran lo mismo, por lo que hemos tenido que renunciar y en algunas otras hasta ser despedido”, señaló en entrevista para El Mañana.

A pesar de esta salida de su espacio radial, Guillermo Garza y su personaje Don Cleto seguirán vigentes, pues está en pláticas con otra empresa, además de que continuará su labor en plataformas de redes sociales.

En sus redes sociales personales, Garza publicó un video en el que daba a conocer a su auditorio, las razones de su salida.