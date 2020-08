Usan Centro de Convenciones MCAllen como hospital covid

Debido a la saturación hospitalaria por las altas cifras de contagios por Covid-19, el Centro de Convenciones McAllen está siendo convertido en un hospital para atender a más pacientes.

Las autoridades del Condado de Hidalgo -que incluye a McAllen-, informaron sobre estas medidas que se vieron obligadas a tomar ante el drama que se vive por la pandemia

“El Centro de Convenciones McAllen se está convirtiendo en un centro de atención médica para ayudar a satisfacer las necesidades de capacidad hospitalaria del Valle del Río Grande”, informaron.

@GovAbbott was in the RGV to announce the conversion of McAllen Convention Center to a COVID-19 healthcare facility. https://t.co/kCaI66zLk1 via @RioGGuardian

Tras la apertura de antros y otros negocios en plena pandemia, que especialistas calificaron de apresurada; Hidalgo se ha convertido en el condado del sur texano con más contagios y defunciones.

Hasta este fin de semana registró un total de 16 mil 586 casos positivos y 616 muertes a causa de Coronavirus.

Lamentablemente, otros condados y ciudades de Texas, pasan por una situación similar, como Laredo que durante Julio aumentaron los casos de 1,604 a 6,131, convirtiéndose en la ciudad fronteriza de Texas con Tamaulipas con mayor número de contagios.

South Texas has gotten hammered by COVID-19. The McAllen Convention Center is now going to be a hospital. https://t.co/9Aisi6l8my

— Charles Ornstein (@charlesornstein) July 31, 2020