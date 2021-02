Cepillín arremete contra los famosos que buscan un puesto en la política

Compartir esta publicación













En entrevista Cepillín criticó a los famosos que han decidido postularse para un cargo en la política pues considera que no tienen la preparación necesaria

Son varios los famosos que han decidido incursionar en el mundo de la política. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, criticó a todos los artistas que buscan un cargo público.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ el payasito arremetió contra los actores y músicos que quieren ver su nombre en las boletas electorales ya que considera que les falta preparación.

¿Cepillín podría incursionar en la política?

En el video Cepillín puntualizó que los famosos no deberían buscar competir en las elecciones ya que no cuentan con la preparación necesaria para incursionar en la política.“Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacer lo que quieren hacer no es de la noche a la mañana”Cepillín

El payasito de la tele explicó que ser político es una carrera que implica tiempo y preparación, ya que no se puede ser diputado de la noche a la mañana."El que es político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga 'me gusta Arturo Carmona, Paquita la del Barrio', ese es otro rollo, pero no puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana"Cepillín

Sobre su estaría dispuesto a incursionar en el mundo de la política, Cepillín dejó en claro que no lo haría ya que no se encuentra preparado para desarrollarse en ese ambiente.“Yo no me pongo en los zapatos de ningún político porque no tengo ni idea de cómo manejar un puesto que me quisieran ofrecer, no lo podría hacer. Cualquier profesión es una carrera”Cepillín”.

Ricardo González destacó que podría ser asesor, pero no en la política sino en los temas en donde se ha desarrollado.“Una persona de 75 años podría ser un asesor, antiguamente los viejos se transformaban en asesor, así podría hacer si me piden un asesoramiento para lo que yo sé, pero no a un puesto político” finalizó Cepillín.