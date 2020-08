Lanzan cereal de pan de muerto y se viraliza en redes

La marca Kellogg’s lanzó una nueva presentación de cereal de pan de muerto y rollos de canela lo que ha causado reacciones encontradas en las redes sociales.

Usuarios de las redes hicieron viral la comercialización del cereal de pan de muerto, que ya se encuentra en gran parte de los supermercados en México, al punto de que se volvió tendencia en las redes sociales.

Muchas de las celebraciones de este 2020 decidieron adelantarse debido a la pandemia del Covid-19. Entre ellas destaca la del Día de Muertos, y con motivo de esta fecha, Kellog’s ha lanzado el cereal que ha sido toda una sensación en la internet.

Esta nueva línea de productos de la reconocida marca de cereales también incluye otros tradicionales postres en forma de cereal, que en México son populares, entre ellos los churros y rollos de canela, mismos que también gozan de una gran popularidad a nivel nacional.

Mexico has just released cinnamon roll, churro, and FUCKING PAN DE MUERTO flavored cereal, and I don't think I've ever felt as far from my country as I feel right now…

TT______________TT pic.twitter.com/ucZIrRhwvX

— Julieta Colás 🔥☀️🔥 (@jujujulieta) August 18, 2020