Cero corrupción en Aduanas; hay nuevo Administrador en Nuevo Laredo

El proceso de ‘limpieza’ de 49 aduanas de México llegó a Nuevo Laredo; se nombró a un ex marino como Administrador General de Aduana en Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras, así como a otros cuatro funcionarios que estarán al frente de los puertos fronterizos en esta ciudad y Estación Sánchez.

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas en México, estuvo presente en el Puente Internacional del Comercio Mundial, para entregar de manera oficial los nombramientos, con un discurso claro sobre la estrategia del gobierno federal para combatir la corrupción.

“No seremos omisos ni tapaderas de nadie; que quede claro que ni en Tamaulipas, ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción; el Gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de los mexicanos, las cosas ya cambiaron: No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”, señaló.

El funcionario federal, destacó a la aduana de Nuevo Laredo como la más importante de América y punta de lanza en el comercio con Estados Unidos.

“Por eso, hay que cuidar esta aduana, hay que incentivar, porque de aquí de los ingresos de Nuevo Laredo, llegan recursos a todos los sectores sociales de las 32 entidades federativas del país. Gracias al comercio exterior, es posible que muchos de los proyectos del gobierno de México se realicen”, dijo.

Este año las aduanas de México, incluyendo Nuevo Laredo, tendrán una importante inversión en tres aspectos fundamentales, modernización de equipo tecnológico, infraestructura y fortalecimiento del trabajo de la unidad canina ya que se trabajará en nuevas estrategias en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente en las aduanas de Tamaulipas.

Resaltó que una de las tareas más importantes que tendrán los nuevos administradores de las aduanas en Tamaulipas y la aduana de Colombia Nuevo León, será combatir uno de los grandes flagelos que dañan la economía del país, el llamado huachicol técnico.

“Como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador combatir otro de los grandes flagelos que dañan la economía del país y afectan la seguridad el Huachicol Fiscal, esa práctica que tenemos desafortunadamente en la Frontera Norte que da paso a miles y millones de litros de combustible, de hidrocarburos que pasan sin pagar impuestos o pagan impuestos simulados afectan la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y hacen correcta la introducción de sus mercancías”, puntualizó Duarte.

Duarte Olivares, estuvo acompañado de las autoridades de SEDENA, CPB y Cónsules generales de Estados Unidos y México.