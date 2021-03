Cerrarán rampas el sábado en Laredo, Texas

Son tres importantes obras carreteras las que se llevan a cabo en este momento dentro y fuera de Laredo, mismas que los automovilistas y traileros deben de observar y manejar con precaución.

Son dos en la vía interestatal 35 (Interconector Milo) y una en la 83 Norte y estatal 44 que comunica con Carrizo Springs, Encinal y Freer, Texas.

El Departamento de Transportación de Texas, (TxDOT por sus siglas en inglés) avisa y pide precaución a los conductores de todo vehículo motorizado adentro de Laredo, el sábado 13 y domingo 14 de marzo, habrá cierre de las rampas elevadas del interconector Milo, así como también desviaciones en algunas otras.

TE PUEDE INTERESAR: Recibirán familias de Laredo cheque de hasta 1,400 dólares

Se trata de retiros de señalamientos elevados, pero se tienen que cerrar las rampas para trabajar con toda libertad.

Empezarán el sábado con las vías que llevan el tráfico al este, como desde Camino a Las Minas hacia el Bob Bullock, y la carretera interestatal 35 y el domingo será al contrario, en los andenes hacia el oeste.

Empezarán a las 4:00 de la tarde el sábado y a las 02:00 de la tarde el día siguiente.

En la misma interestatal 35, estarán cerrados los acotamientos entre las millas 16 y 20, en ambos lados de la carretera (junto a los carriles al norte y los del sur), desde ya y hasta el jueves 8 de abril, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para cada día.

Se están realizando trabajos de medición de flujo vehicular en ambos sentido viales, por lo que se ha colocado equipo, aparatos y demás, en tales acotamientos.

CARRETERA 83 NORTE

Y las mejoras intensas en el pavimento hidráulico de la carretera estatal 83 Norte, ahora abarca desde el lunes 8 marzo hasta el viernes 19 del mes, el tramo comprendido 3.5 millas al norte del cruce con la carretera 44 y hasta 6.5 millas al norte, es decir se trabajará en tres millas.

Por lo que hay cierre de carriles y todo vehículo circulará en un solo andén, alternado, por tiempos.

Se están realizando movimientos de separadores de carriles y paredes portátiles que dividen los sentidos viales, así como también se está efectuando el rayado de señales de tráfico sobre la superficie del pavimento.

Se les avisa a los conductores y choferes que habrá retrasos, congestionamientos, desviaciones y esperar para tomar turnos en una misma dirección a la vez.

COVID-19 UPDATE (03/10): Hospitalization rate is at 6.34% (+0 hospitalizations from 03/09) with 11 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/briBrfUG2o

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 10, 2021