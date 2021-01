Quién fue César Chávez, mexicano que homenajeó Biden con un busto

A unas cuantas horas de haberse instalado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, compartió la nueva imagen de la Oficina Oval. Detrás del icónico escritorio presidencial, donde lucen las infaltables fotografías en las que aparece junto a su esposa Jill Biden y sus hijos; sin embargo, también colocó un busto esculpido de bronce de César Chávez, histórico líder campesino. Dicha escultura llamó la atención tanto de medios nacionales como internacionales, sobre todo de América Latina.

César Estrada Chávez (1927-1993) fue un estadounidense de segunda generación y origen mexicano nacido en Yuma, Arizona.

Sus padres perdieron la granja familiar durante la Gran Depresión (1929), por lo que pasó la mayor parte de su infancia y juventud recorriendo el suroeste de Estados Unidos como trabajador golondrina.

Nunca logró completar su educación formal, pero una insaciable curiosidad intelectual lo llevó a la lectura y al auto aprendizaje por el resto de su vida. En 1952 inició su carrera como activista comunitario en uno de los grupos que entonces promovían los derechos civiles de los latinos en California, conduciendo campañas para registrar votantes y luchar contra la discriminación económica y racial.

Here's the new @POTUS Biden Oval Office via @washingtonpost – check out the painting of Benjamin Franklin by Joseph Duplessis, as well as the bust of Cesar Chavez behind the Resolute Desk. Opposite the desk – FDR, framed by 4 other American Presidents. pic.twitter.com/s7dMeFoYpw

— Derek Summerville (@D_Summerville) January 20, 2021