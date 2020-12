Hijo de Lupita D’Alessio, acusa a Arturo Montiel de golpiza

Compartir esta publicación













Completamente ensangrentado César D’Alessio, hijo de Lupita D’alesio compartió un video contando la experiencia “Éste es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel”.

César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció a través de las redes sociales que fue golpeado por el político del Partido evolucionario Institucional (PRI) Arturo Montiel y su familia, luego de que fuera contratado para una presentación musical.

El cantante advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia –quien también acudió al evento– hacía responsable al político priista.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde César D’Alessio apareció golpeado, con el rostro sangrado y con dificultad de hablar –debido a los golpes que recibió–. Mediante varias transmisiones en vivo, el hijo de Lupita D’Alessio señaló al político Arturo Montiel como responsable de la violencia de la que fue víctima.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, inició D’Alessio en la primera transmisión en vivo que realizó.

Dijo también que fue contratado para tres horas por la familia de Montiel, pero dio dos más. Sin dar detalle de cómo inició todo, con el rostro ensangrentado, el hijo de Lupita D’Alessio explicó que lo sacaron a golpes y que incluso encerraron a su novia en un auto para poder golpearlo. Responsabilizó al político Arturo Montiel del PRI.

“Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé q m iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI el me contrato para tres horas hice cinco horas de evento… me saco a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, indicó el cantante.

En otra transmisión en vivo, César D’Alessio compartió que estaba siendo amenazado de muerte por parte de Arturo Montiel y su familia, así que lo responsabilizó por si algo le sucedía.

“Familia nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí…El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, Arturo Montiel él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y sus hijos me hicieron esto”, indicó el hijo de Lupita D’Alessio.

“Sigo mandando videos pero me siento amenazado. Estoy temiendo por mi vida. Este es mi estado físico. La gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar. Voy a levantar una denuncia. La gente que piensa que la política de México, la gente que cree que el PRI es una pinche porquería, esto es una pinche porquería”, agregó.

Finalmente, el joven compositor terminó la serie de transmisiones en vivo explicando que su pareja también fue víctima de violencia de género, pues la tocaron sin su consentimiento.

“A mi mujer la manosearon, a mi me agarrón a putazos es gente sucia, igual que el PRI. Si me dan un balazo ustedes saben quién fue… Arturo, él fue el que me mató”, concluyó.

“Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel ¡Exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!”, escribió junto a la foto en donde aparece con el rostro golpeado.