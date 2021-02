Restablece CFE energía eléctrica al 55% tras apagón masivo

Compartir esta publicación













La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha restablecido el servicio del 55% de clientes afectados por el apagón provocado por la falta de suministro de gas natural por parte de Estados Unidos, pero advirtió que podrían presentarse afectaciones mayores los próximos días debido a la onda gélida que mantendrá descensos drásticos de temperatura en la región.

En conferencia de prensa, el Director General de CFEnergía y CFE Internacional Miguel Santiago Reyes Hernández explicó que en Tamaulipas se ha restablecido al 39%, en Coahuila al 68%, Durango al 100%, Nuevo León al 75% y Zacatecas al 100%; quedando pendiente en su totalidad el servicio en Chihuahua.

Además, explicó que el problema fue ajeno a la empresa, “sino una situación presente en Estados Unidos y por la interconexión muy fuerte de suministro de gas natural y comunicación de líneas de transmisión ha provocado que tengamos hoy apagones en el norte del país en los que ya estamos trabajando”.

Refirió que en Texas se ha declarado ya Alerta Máxima entre el 14 y 19 de febrero por lo que continuarán los apagones controlados en estos días, manifestando que el incremento en la demanda del servicio que tuvo el país del norte, fue equivalente a todo el consumo de México por lo que en este momento se tiene “poca disponibilidad del renovable y altos precios”, los cuales fueron de 2,3,4 dólares por MBTU hasta 600 dólares por MBTU.

Aunado a esto, señaló que hubo congelamiento en ductos y yacimientos dejando la mitad inutilizados por las bajas temperaturas lo que impide la extracción y transportación de gas, independientemente de los contratos con el país extranjero; enfatizando que ya se ha puesto a disposición del CENACE “toda la energía de la que tenemos disponibilidad” así como las plantas que operan con dos tipos de combustible ls cuales suman más de 15.

Manifestó que “CFE consume el 60% de todo el gas natural que México compra” y que “la afectación en términos presupuestales es de 20 mil millones de pesos en 4 días los cuales estarán siendo prorrateados a lo largo de 12 meses para no afectar las tarifas vigentes”.

En cuanto a la dependencia que mantiene nuestro país con Estados Unidos en la materia, aseveró:

“En los últimos 30 años se desmanteló la producción y reservas de gas natural de PEMEX y por ello la red de gasoductos hoy está atada a la de Estados Unidos. Por eso hace falta fortalecer a PEMEX y CFE. Tenemos contratos de gas de los que no podemos salir de un día para otro; se han cambiado algunos, pero permanecerán por 25 años. Pagamos 60 mil millones de pesos al año por gasoductos que no podemos usarl al 100%, no puede corregirse de la noche a la mañana”.