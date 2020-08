Chadwick Boseman: El emotivo mensaje que Barack Obama dedicó al fallecido actor: ”estaba bendecido”

Durante la noche de este viernes se confirmó la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de la película “Black Panther” (Pantera Negra), a los 43 años, a causa de un cáncer de colon.

El actor estadounidense fue diagnosticado en 2016, sin embargo nunca se hablo de su enfermedad públicamente.

Fue su propia familia la que informó la noticia a través de un comunicado en instagram.

“Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que te han gustado. Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom y muchas más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias“, se señaló.

Tanto fanáticos como celebridades enviaron sus condolencias y escribieron emotivos mensajes en honor al actor, entre ellos sus compañeros de “Avengers”, Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), Brie Larson (Capitana Marvel) y Josh Brolin (Thanos).

Uno de los que se sumó al homenaje de Boseman fue Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, quien a través de Twitter recordó un encuentro que mantuvo con el actor

Obama escribió el mensaje con un retuit publicado por Boseman, en el que este último le agradecía su servicio y consejos adjuntando una foto de ambos.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7

— Barack Obama (@BarackObama) August 29, 2020