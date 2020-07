‘Nieves De Enero’ un éxito que Chalino Sánchez no disfrutó: fue asesinado

Compartir esta publicación













“Se ha llegado el momento chatita, el alma de hablar sin mentiras” cantaba Chalino Sánchez pues estrenaba uno de sus más grandes éxitos ‘Nieves de Enero‘ dos días después de su gran estreno fue secuestrado y asesinado a sangre fría de dos balazos en la parte posterior de su cabeza, apenas tenía 31 años de edad Rosalino Sánchez Félix mejor conocido como Chalino Sánchez cuando dejó este mundo.

Rosalino Sánchez Félix​, nació en Culiacán, Sinaloa, México, un 30 de agosto de 1960, más conocido por su nombre artístico Chalino Sánchez y apodado como El Rey del Corrido, fue un cantante y compositor de música regional mexicana.

El Rancho el Guayabo en Sinaloa lo vió nacer, y se crió en el Rancho Las Flechas, en el mismo Sinaloa, de una familia pobre. Su padre fue Santos Sánchez y su madre Senorina Félix. Tenía nueve hermanos, Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridion (El Indio), Francisco, Juana, Alí Cordero y Sergio González . De niño Chalino Sánchez experimentó circunstancias difíciles como la pobreza y el fallecimiento de su padre cuando apenas tenía seis años.

En 1977, Chalino Sánchez emigró de indocumentado a los Estados Unidos, donde llegó con la ayuda de un coyote a través de la frontera de Baja California. A su llegada comenzó a trabajar en los campos de Coachella y se benefició de trabajos que le encomendaban.

Además de concentrarse en su negocio ordinario, inició una relación con una mujer que le presentó su hermana Juana. Esta mujer fue Marisela Vallejo Bolaños, originaria de Mexicali BC, con quien se casó y procreó dos hijos, Adán Santos Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo.

Cuando pensaba que todo iba bien, se produjo otra tragedia en su familia cuando su hermano, Armando Sánchez, fue encontrado asesinado en un hotel. Supuestamente su hermano fue traicionado por un amigo. Este evento lo inspiró a que escribiese y cantase acerca de las tragedias, los traficantes de drogas y canciones de amor.

Un día, trabajando, Chalino fue presentado a un hombre llamado Ángel Parra, quien se interesó en su talento musical después de escucharlo en una pequeña presentación. Ángel Parra organizó una reunión en su estudio, denominado Estudios San Ángel, y comenzó a grabar su primer demo en cassette con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera.

Irónicamente, el primer pensamiento de Ángel Parra fue que la voz de Chalino Sánchez era “inadecuada” para la música norteña; sin embargo, después de que Chalino grabara el primer demo, su popularidad comenzó a crecer en la comunidad méxico-americana.

En 1989, Chalino Sánchez fue reconocido en todo California y las solicitudes se amontonaban para que él cantara en diversos lugares, en sus presentaciones se las pagaban de diferentes maneras, incluyendo dinero en efectivo, prendas de vestir, vehículos y armas.

Chalino Sánchez realizó conciertos en diversos lugares de Los Ángeles, California

como: El Cerrito Nightclub, El Quijote, La Explanada Tecate, El Parral Nightclub, El Farallón, Keystone Mostrar Ford y Noches de Taconazo. Colaboró con varias bandas y formó Los Amables del Norte, con la cual produjo algunas canciones. Firmó con numerosos sellos discográficos, como Linda Discos, Cintas Acuario fue una de las disqueras más importantes. La relación de Chalino Sánchez y Cintas Acuario es brevemente retratada en la serie biográfica de Jenni Rivera “Mariposa de barrio”.

Chalino Sánchez es asesinado

El 15 de mayo de 1992, ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. A mitad del concierto (al momento de interpretar el tema “Alma enamorada”) recibió una nota de amenaza de muerte. Después de su actuación, informó a su personal la amenaza y se le dijo que se protegiera en una residencia en la noche.

Alma enamorada de Chalino Sánchez

El 16 de mayo de 1992, Chalino Sánchez viajaba en una camioneta Suburban, que transportaba guayabas, por las calles de Culiacán. Ésta fue interceptada por personas vestidas supuestamente de policías federales. Aproximadamente a las 6:00 de la mañana del día siguiente,​ el cuerpo de Chalino fue descubierto al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza​. Los periódicos en Sinaloa publicaron, “Chalino Sánchez, secuestrado, y ejecutado”.

Chalino Sánchez fue enterrado en El Panteón Los Vasitos, en la pequeña localidad llamada Los Vasitos Sindicatura de Las Tapias, Culiacán, Sinaloa, México.

NIEVES DE ENERO es una canción de Chalino Sanchez que se estrenó el 14 de mayo de 1992, dos días antes de ser asesinado este tema está incluido dentro del disco Nieves de Enero.

Letra ‘Nieves De Enero’

Se ha llegado el momento chatita

Del alma de hablar sin mentiras

Esperé mucho tiempo pa’ ver si

Cambiabas y tú, ni me miras

Al principio dijiste que ya que

Vinieran las nieves de enero

Ir a ver a la virgen y luego

Casarnos seria, lo primero

Ya se fueron las nieves de enero

y llegaron las flores de mayo

Ya lo ves me he aguantado a lo macho

y mi amargo dolor me lo callo

Ya se fueron las flores y llego

El invierno y tu, ni me miras

Es por eso te digo se llego

El momento de hablar, sin mentiras

Al principio dijiste que ya que

Vinieran las nieves de enero

Ir a ver a la virgen y luego el

Casarnos sería, lo primero

No soporto ya más tus mentiras

Esta espera me está destrozando

Al mirar que han pasado los años

y no pienso morirme esperando

Ya se fueron las nieves de enero

Ya llegaron las flores de mayo

Ya lo ves me he aguantado a lo macho

y mi amargo dolor me lo callo

La Última Noche del Rey del Corrido(Chalino Sanchez)