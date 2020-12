Sergio ‘Checo’ Pérez abandona el Gran Premio de Abu Dabi por falla en auto

En el lap 10 del GP de Abu Dabi , el auto del piloto mexicano Checo Pérez tuvo una falla mecánica por lo que tuvo que dejar la competencia

TE PODRIA INTERESAR: ¡Orgullo mexicano! ‘Checo’ Pérez se lleva el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez abandonó la carrera de Abu Dabi, la última de la temporada de la Fórmula 1 debido a una falla mecánica.

Checo corría en la décimoquinta posición, cuando en la vuelta 10 su auto comenzó a arrojar humo, por lo que tuvo que detenerse, y así hacer su aparición el safety car.

Loss of power for @SChecoPerez forced him to park up.

This is not how the story was supposed to end.

Gutted. Absolutely gutted.

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 13, 2020