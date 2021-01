Cheer Woodson perdido en Monterrey busca a su familia de Missouri

Hola !buenas tardes a todos mis contactos ayer fui a poo ave central ,Estacion metro Central (ruiz cortinez )este muchacho ya lo traia en la mira casi como 4 años lo veia bagando por fidel Velázquez y luego lo deje de ver y siempre decia yo! el es afroamericano y resulto que si …ayer me puse hablar con mi humilde Ingles y le pregunte su nombre y de que parte era y me dice que es de estado St Louis Missouri y que estudio en la University Ca , pero le pregunto como se llaman sus padres y me dice no recuerdo pero ellos viven St louis Missouri…..y tampoco recordaba cuantos años tiene ,yo le calculo no pasa de 38 años , y dice que tampoco no recuerda porque esta aqui !…le pregunte que estaba haciendo aqui y me dijo no estoy haciendo nada malo solo estoy tomando refresco y las personas me dan comida y le dije que iba buscar a su familia….y solo sabe decir en Español ……Grrrracias Senora !..que me espera que le ayude regresar a su pais con su familia …..entonces me pueden ayudar por favor compartirlo con sus contactos …yo no tengo personas conocidas en St Louis ……..su area es ave central casi con Ruiz Cortines …Monterrey Nl Mex …. el me escribio su nombre Cheer Woodson …Dios los bendiga a todos y sus familias ..y seguir con las precauciones y seguir orando para que esta plaga se termine.!..