Chespirito salió del aire en el mundo

Chespirito’, ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’, y todas las series creadas por Roberto Gómez Bolaños salieron del aire en el mundo el 31 de julio y también quedaron bloqueadas en distintos portales.

Así lo confirmó Roberto Gómez Fernández, hijo del afamado creador, en su cuenta de Twitter. Tras más de 50 años de transmisión de sus programas ya no saldrán más al aire en todo el mundo, luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo.

Mientras, Graciela Gómez Fernández, otra de las hijas de Gómez Bolaños, dijo que era increíble que quienes más se han beneficiado con los programas de su padre hoy digan que no valen nada, pero no se refirió a ningún hecho en concreto y tampoco nombró a Televisa.

“La suspensión se debe a un problema pendiente a resolver con el titular de los derechos de las historias”, publicó ‘Omelet’ que informó STB, la empresa en Brasil que emite estas producciones, a través de un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Niños venden sus juguetes para apoyar a sus padres

El documento agrega que “lamenta la decisión, principalmente con respecto a su audiencia, que ha seguido fielmente la serie durante tantos años. La estación continúa apoyando un acuerdo entre las dos compañías mexicanas lo antes posible y, si esto sucede, estaremos encantados de informar a los fanáticos de ‘El Chavo’, ‘El Chapulín Colorado’ y ‘Chespirito’ de inmediato”.

Florinda Meza recriminó a Televisa

Una vez conocida la determinación, Florinda Meza, actriz y expareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, lamentó la decisión, además de que mandó un dardo a Televisa, a la cual señaló que le ayudó a ganar millones de dólares y hoy le da la espalda.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020