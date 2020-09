Este es el sueldo que ganaba la Chilindrina en el Chavo del 8

Compartir esta publicación













María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la ‘Chilindrina’, habló por primera vez sobre el sueldo que ganaba cuando actuó junto a Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, en el famoso programa ‘El Chavo del 8’.

En una entrevista para el programa ‘Un Nuevo Día’, la actriz señaló que a pesar de la fama y que es un programa mundialmente conocido, el sueldo no era muy bueno, ya que era un programa para niños.

Señaló que era la televisora, en este caso Televisa, quien se llevaba la mayor parte de las ganancias: “mientras que a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa”.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado, o sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba”, declaró ‘La Chilindrina’.

Además, recordó cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar su relación laboral con ‘Chespirito’: “Dejé el programa porque ‘Chespirito’ ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de la ‘Chilindrina’ por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’ la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada”, relató.

Eso fue lo que detonó una larga discusión entre ambos, que aplazaría miles de proyectos importantes en la carrera de María Antonieta de las Nieves, como un programa protagonizado por su personaje.

“‘Chespirito’ dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes. Le dije ‘sí’, pero este no es su personaje, es mi personaje, porque yo lo hice antes de trabajar con él. Yo ya lo había registrado”, destacó.

El tema de la propiedad del personaje de ‘La Chilindrina’ duró en los tribunales cerca de 11 años, pero se demostró que pertenecía a la actriz y eso causó el distanciamiento entre ambos.

