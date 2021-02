Chilindrina revela horribles consecuencias por vendarse los senos para su personaje

Compartir esta publicación













María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, del Chavo del 8, rompió el silencio y dio detalles sobre su paso en la televisión, su carrera, sus amistades y rivalidades, así como algunos aspectos de su salud a costa de su personaje.

La famosa comediante reveló que para su personaje tuvo que vendarse el pecho, lo que tiempo después le ocasionó algunos tumores. ¿Cómo salió de este padecimiento? ¿Fue doloroso? En entrevista con Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves –La Chilindrina– reveló que para darle vida al personaje de una niña, ella decidió vendarse los senos, lo que tiempo después le trajo severos estragos de salud. “Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, -y decían- ‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La Chilindrina’ muestra su increíble figura en bikini a los 70 años

Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije ‘a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, reveló la famosa.

Asimismo, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, aseguró que cuando tuvo un hijo descubrió lo mal que se había hecho, pues le salieron dos tumores en los senos. “50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá, fui bustona desde joven”, aseguró La Chilindrina.

Comentó que a raíz de esto sufrió una infección generalizada que por poco hace que se quede sin un seno. “Fue mucho más complicado porque entonces toda me inflé y a sacar los tumores, y a sacar las grasas y a sacar todo y me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno.

Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, comunicó.