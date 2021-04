Choca camioneta;hay un herido grave

Una camioneta Van de una casa de cuidados para adultos mayores se impactó en solitario contra árbol y poste de concreto en camino Rancho Viejo y privada Venado, frente a una iglesia bautista, hay un herido grave de 61 años, otro de 41 rehusó recibir ser llevado a hospital.

A las 7:41 de la mañana de ayer sucedió este accidente de la camioneta de “La Luz”, en el noroeste de la ciudad sobre el camino a Las Minas, colonia Rancho Viejo.

Rick Oliva del Departamento de Bomberos de Laredo, dijo que paramédicos de la corporación trasladaron al adulto de más edad al nosocomio Doctores ubicado en bulevar Bob Bullock y McPherson, en estado crítico.

El otro hombre más joven, fue atendido en el lugar, pero dijo que estaba bien, sólo algunos golpes, no quiso ser trasladado a un hospital.

La autoridad no explicó cómo ocurrió el percance, sólo que fue un vehículo único como participante en el mismo.

La Policía cercó el área, pidiendo a los automovilistas del rumbo, tomaran vías alternas, tratándose de una hora de entrada al trabajo para muchos habitantes del sector, que viven en colonias como Rancho Viejo, Deerfield, Quail Creek, Villas De San Agustín y Lowry Farm.

