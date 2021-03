Choca joven motociclista

Un menor motociclista de 17 años, resultó lesionado cuando viajaba en motocicleta en la carretera 359 adentro de Laredo, al registrarse una carambola vehicular entre su jaca de acero, un auto sedán y una camioneta.

Sucedió a las 3:30 de la tarde del martes 9 de marzo, en la cuadra 34 de la carretera estatal, al este de la ciudad, a la altura de la avenida Ejido, colonia Loma Alta.

Rick Oliva, vocero del Departamento de Bomberos de Laredo, dijo que el chico viajaba en la motocicleta, cuando chocó contra una troca y un carro, el adolescente fue transportado al Centro Médico de Laredo, el pronóstico de gravedad, no fue informado.

En el choque participaron un hombre en un vehículo, así como dos damitas en el otro, sin requerir atención paramédica en el lugar.

Manuel Díaz, vocero de Policía de Laredo dijo que la camioneta es una de color gris, sin precisar marca, ni línea, el otro auto es un Chrysler 300, color blanco.

No se dijo si el muchacho motociclista llevaba casco protector, sólo que estaba inmóvil al llegar las patrullas y paramédicos en ambulancia.

Sobre la responsabilidad del accidente, se dijo era muy temprano para determinarlo, faltaba el peritaje.

“Pero aprovechamos para recordar a motociclistas y automovilistas lo peligroso que es no ir concentrados en el manejo, las motos muy seguidos se pierden en el campo visual de los automovilistas, el punto ciego para ubicarlas es mucho mayor que un auto, por eso la concentración en el conducir un automotor es clave”, dijo Díaz.

Y concluyó que los cruceros es un sitio de muchos percances con motos, por la misma falta de atención, principalmente de los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas.

