Choca y arranca una palma

Por evitar impactarse contra otro vehículo, el conductor de un Ford Fiesta 2016 perdió el control de su auto y brincó de un carril a otro por el bulevar Lago de Chapala y al querer regresar al primero, se descontroló y pegó con gran fuerza contra una palma y la sacó de la tierra por completo.

Los hechos ocurrieron a las 8:00 de la mañana del domingo sobre el bulevar mencionado a la altura de la calle Arce en la colonia Villas de la Concordia y en donde solamente hubo daños materiales.

El accidente lo provocó Erick Delfino, de 21 años, radicado en Colinas del Sur y el que a esa hora se dirigía hacia su domicilio, pero al parecer andaba “amanecido” (con un fuerte aliento alcohólico), de acuerdo con la información por parte de las autoridades viales.

El parte oficial del accidente señala que el joven se desplazaba de poniente a oriente por el Bulevar Lago de Chapala y a la altura de la calle Arce, cambia de dirección o mejor dicho brincó el camellón de un carril a otro y al tratar de regresar se, en ese momento se estrelló contra la palma propiedad del municipio.

“Venía de mi lado del carril cuando de repente me salió un carro de la nada y reaccioné muy rápido para no pegarle al carro y me tuve que brincar al lado contrario del carril y como venían carros en contra, me quise regresar al carril mío pero ya tenía la palma enfrente y ya no la pude esquivar y pues no era mi intención llevarle la palma”, declaró Erick Delfino a los oficiales de la Dirección de Tránsito y vialidad que tomaron nota de los hechos.