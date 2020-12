Chris Evans será Buzz Lightyear en la precuela de Toy Story

Compartir esta publicación













Un proyecto sorprendente para el que la Casa del Ratón ha reclutado a Chris Evans, el actor que ha interpretado a Steve Rogers/Capitán América en las películas del Universo Cinematográfico Marvel y que será el encargado de poner voz al protagonista del filme.

Se trata nada más y nada menos que de “Lightyear”, la nueva película de Pixar que llegará a los cines en junio de 2022.

Un filme que, según anunció Disney en su presentación de contenidos para sus inversores, será una suerte de precuela de la saga Toy Story que relatará “la historia definitiva del Buzz Lightyear original”.

Esta noticia fue anunciada también en el instagram oficial del reconocido actor que anteriormente dio vida al Capitán América.

Además de anunciar el fichaje de Evans, Disney también confirmó la fecha de lanzamiento, 17 de junio de 2022, y lanzó la primera imagen de la película con el rostro “del joven piloto de pruebas que se convirtió en el ranger espacial” y el primer teaser con el logo oficial.

Christopher Robert Evans, conocido simplemente como Chris Evans, es un actor, director y productor estadounidense. Criado en el pueblo de Sudbury, Evans mostró interés a temprana edad por la actuación y luego de terminar la secundaria, se mudó a Nueva York para estudiar teatro. Debutó como actor en 1997 apareciendo en un cortometraje, y años más tarde, en el 2000, protagonizó la serie Opposite Sex. Después de ello, fue ganando reconocimiento apareciendo en filmes como Not Another Teen Movie (2001) y The Perfect Score (2004).

Evans interpretó a Antorcha Humana en las películas Los 4 Fantásticos (2005) y su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), que se convirtieron en sus primeros éxitos en taquilla. Luego de varios años protagonizando comedias y fantasías poco exitosas, Evans ganó reconocimiento internacional interpretando a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando Captain America