‘Capitán América’ regala su escudo a niño que salvó a su hermanita de un perro

El actor Chris Evans, quien dio vida al Capitán América, envió un emotivo mensaje a un niño que salvó a su hermana de un ataque salvaje de un perro en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Niño salva a su hermana del ataque de un perro y sufre grave herida

El actor envió un mensaje a pequeño Bridger Walker, un niño de tan sólo seis años que salvó a su hermanita de cuatro años del ataque de un perro, resultando gravemente herido de su rostro, en el que requirió más de 90 puntadas.

Además de que fue sometido a una cirugía de dos horas. “Amigo, eres un héroe, lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor.

Tus padres deben estar muy orgullosos de ti”, dijo el actor en video. Asimismo, le envió nada más y nada menos que el auténtico escudo del Capitán América: “Un auténtico escudo del Capitán América porque amigo, te lo mereces. Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú”, concluyó Chris Evans.

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.

So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.

Spread love. ❤️ pic.twitter.com/PKxeHcyPyk

— BD (@BrandonDavisBD) July 16, 2020