Esta es la respusta de Chris Evans por haber publicado foto íntima

El pasado 12 de septiembre, Chris Evans se convirtió en tendencia luego de que por accidente compartiera por error una foto íntima. Aunque el actor las borró de inmediato, a través de las redes sociales se difundieron las imágenes.

A unos días del incidente, el actor reapareció en su cuenta de Twitter donde se tomó con humor lo sucedido y aprovechó la atención para invitar a las personas de Estados Unidos a votar.

En un mensaje puntualizó que ahora que mantiene la atención de las personas es buen momento para compartir una información importante para sus seguidores y compartió información sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Ahora que tengo su atención… Voten el 3 de noviembre”

Chris Evans

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

La publicación de Chris Evans no sólo provocó las reacciones de sus seguidores, sino que además algunos de sus compañeros decidieron comentar su post.

This is a power move. — Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) September 15, 2020

You did it for your country 👍🏽 pic.twitter.com/F7O2RvjxV9 — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) September 15, 2020

Now we’re talking — Kat Dennings (@OfficialKat) September 15, 2020

No es la primera vez que el actor se pronuncia respecto a la política, ya que en diversas ocasiones ha mostrado su descontento por la forma de gobernar de Donald Trump.

En una entrevista con la revista People, el famoso señaló que para cambiar las cosas es necesario que la gente vote.

“Si lo único que logramos es el compromiso político de un votante que de otra manera sería apático, entonces hemos hecho nuestro trabajo”

Chris Evans

¿Por qué Chris Evans fue tendencia en las redes sociales?

El sábado 12 de septiembre por la noche el actor reconocido por interpretar al Capitán América quiso compartir un clip familiar pero no se dio cuenta que al final se mostraba su galería en la que había una foto de sus partes íntimas.

Aunque sólo borró la imagen sin compartir ningún tipo de comentarios, fueron sus compañeros los encargados de burlarse del actor. Mark Ruffalo decidió enviarle un divertido mensaje a Chris Evans y ver con humor esta situación.

“Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”

Mark Ruffalo

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Mientras que su hermano Scott Evans también lo tomó con humor y comentó: “Estuve fuera de las redes sociales ayer. Entonces, ¿qué me perdí?”.

Was off social media for the day yesterday. So. What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020