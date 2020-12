Christian Chávez: acusado de contagiar a joven de terrible enfermedad

Compartir esta publicación













Christian Chávez ha vuelto a recibir la atención del huracán porque, además de las acusaciones de violencia doméstica de su predecesor, ahora enfrenta acusaciones de trabajadores sexuales porque se dice que está infectado con el VIH.

En entrevista con TVNotas, el afectado prefirió llamarse a sí mismo “Josh” y dijo que era un escort (no necesariamente un compañero social que tenía contacto sexual con ellos); en ese momento, el ex RBD se convirtió en uno de sus clientes. Uno.

“En octubre de ese año (2016), él me escribió por la app y me dijo que le mandara fotos de mi ‘miembro’, cuando se las mandé me pidió que fuera a su casa. En Grindr, Christian se hacía llamar ‘Antuan’, se describía como ‘versátil’, pero en las fotos tapaba su cara” contó Josh

“La primera vez no entramos a la casa, subimos a una terraza. Me dijo que tenía ‘dulces’ (drogas) para pasarla mejor, me ofreció algunas y acepté para romper el hielo; pues él ya estaba enfiestado. Luego platicamos un rato y ya en confianza me dijo: ‘Muestra lo que tienes’, luego me hizo un or*l y tuvimos relaciones como tres horas y media”, comentó.

Josh dijo que el encuentro entre él y Christian Chávez continuó, pero poco a poco, el cantante le pidió que dejara de usar el dispositivo protector.

“Le pregunté (a Christian) si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna Enfermedad, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, explicó.

Más tarde, Josh ya no se desempeñaba como acompañante, sino que buscaba un trabajo normal, pero cuando le pidieron que se sometiera a controles de rutina para encontrar un trabajo, se dio cuenta de que tenía VIH.

(Me dijeron) que soy seropositivo, sentí que el mundo se me venía encima (llora). Luego, luego pensé en quién pudo haberme contagiado, pues sólo lo hice sin protección con tres personas. A Christian Chávez lo descarté de inmediato; y erróneamente culpé a otra persona, lo enfrenté y terminamos en el Ministerio Público, y lo peor es que… ¡él ni siquiera tenía VIH!”, dijo.

Cuando se conocieron las denuncias de violencia del exparejo de Christian Chávez, Maico Kemper, Josh decidió contactarlo en Facebook y contarle lo sucedido. Allí, descubrió que la cantante es portadora del virus de la inmunodeficiencia humana.

“(Maico) me contó que él era el que iba al Seguro Social a recoger los medicamentos de Christian, pues éste no quería que la prensa se enterara”, reveló.

Josh ha presentado una demanda en su contra, exigiendo que Christian Chávez sea sentenciado a prisión por su conducta. Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado al respecto.