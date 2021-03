Christian Chávez ex RBD estuvo a punto de renunciar a toda su fama

Compartir esta publicación













Christian Chávez, actor y ex integrante de la agrupación musical Rebelde (RBD), hizo uso de sus redes sociales para recordar a su personaje y así contar cómo fue que lo construyó. Además, reveló que en un inicio pensó en renunciar, pues no le veía mucho chiste a su historia hasta que con el paso del tiempo le fue tomando cariño.

El concierto Ser o parecer de RBD por fin ayer se transmitió en Televisa. Esto luego de que por años estuvieron separados en proyectos individuales. Posteriormente, a través de Instagram en donde Christian Chávez recordó al personaje de RBD que lo catapultó a la fama y al reconocimiento internacional. Contó que el estudiante de la Elite Way School Giovani Méndez López, el personaje al que le daba vida, lo ayudó en muchos sentidos.

Según contó, en un inicio, pensó en renunciar, pues el personaje le parecía sin mucho ‘chiste’. Además de que desde su punto de vista era un personaje sin luz ni brillo. ¿Por qué se quedó con el personaje? Sin embargo, en medio de esta crisis, el productor Pedro Damián habló con Christian Chávez y le dio la pauta de ser libre y reinventar al personaje.

“Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él, confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle. (Giovani) era antagonista pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo. Entonces Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mí, porque sabía que yo podría reinventarlo”, contó Christian Chávez junto a una fotografía de su personaje.

Fue así que Giovani comenzó a resaltar en la historia televisiva que duró aproximadamente dos años al aire. Incluso, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia. En este sentido, Christian Chávez agradeció a sus directores.

“Gracias a mis directores, Juan Carlos y Luis Pardo, que me ayudaron a darle ese lado cómico y me permitieron salirme del guión e improvisar, empezando con llamarle ‘pollitas’ a las niñas, que lo convirtieron en icónico”, dijo el integrante de RBD.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En la misma publicación, Christian Chávez confesó que sus inseguridades personales de adolescente las colocó sobre su personaje en RBD. Reconoció que para entrar en la categoría de actores que salen en televisión tuvo que hacer algunos cambios en su físico.

“Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues yo en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro; quería verme guapo y encajar en la tv mexicana. Llegué a utilizar estas técnicas, ya sé, cosas de puerto inseguro, así que se lo regalé a Giovani”, recordó Christian Chávez.

La publicación recaudó más de 180 mil likes y múltiples comentarios. Entre estos se encuentra los de famosos y compañeros de la telenovela como Zoraida Gómez:

“El pollito más creativo, divertido y apasionado con su trabajo. Te quiero, lo hiciste muy bien”; “Giovani Méndez López, un personaje que con sus tontadas enseñó demasiado, con la trama de los padres, con la logia… qué gran trabajo hiciste con ese personaje”; “Bendición tu personaje”; “Eres grande”, se lee entre las reacciones.

