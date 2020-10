Quién es Christian Serratos, la actriz que da vida a Selena

Compartir esta publicación













Christian Serratos, nacida en Pasadena, California, 21 de septiembre de 1990, es una actriz estadounidense. Es conocida por interpretar a Suzie Crabgrass en la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned; a Angela Weber en la saga de películas Crepúsculo; y a Rosita Espinosa en la serie de AMC, The Walking Dead.

Serratos nació en Pasadena, California2​ y se crio en Burbank, Los Ángeles. Su madre era una diseñadora de joyas de ascendencia mexicana, mientras que su padre era un trabajador de construcción de ascendencia italiana. A los 3 años, trabajó como extra en The Drew Carey Show y en Entrenador.

A los 7 años, firmó un contrato con la agencia de modelos Ford Models.

Empezó a practicar patinaje sobre hielo cuando tenía 3 años, y continuó compitiendo.

Toda leyenda comienza con un sueño. Selena: La Serie, 4 de diciembre. Solo en Netflix.🌹 pic.twitter.com/TyaV35RlQy — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 6, 2020

En 2017 nació su primera hija junto a su pareja, el cantante danés-estadounidense David Boyd.

Christian interpretó a Suzie Crabgrass en la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, que comenzó en 2004 y finalizó en 2007 tras tres temporadas.

Serratos tuvo el papel de Angela Weber en la película Twilight, y ganó el premio artista joven. Regreso en las secuelas The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse y The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1.7​ En 2011, ella apareció en un vídeo deThe Black Keys.

En febrero de 2014, se unió al reparto recurrente de la serie de AMC, The Walking Dead, interpretando a Rosita Espinosa a partir del episodio Reclusos de la cuarta temporada.9​10​ En marzo de 2014, se anunció que Christian había sido promovida al elenco principal a partir de la quinta temporada. Actualmente aparecerá en la serie de la vida de Selena Quintanilla que se estrenará en la plataforma de servicios streaming Netflix para el verano del 2020.

Se ubicó en el puesto Nº65 en “Hot 100” de la revista Maxim en el año 2010.11​ En la edición de marzo de 2015 de la revista Playboy, Serratos fue presentada en la sección “After Hours”.12​

El martes, 20 de agosto del año 2019, fue seleccionada por Netflix para interpretar a la cantante tejana Selena, en la serie del mismo nombre que se estrenará en octubre del año en curso.

La actriz que se meterá en la piel de la famosa cantante de Como la flor es conocida por sus papeles en la saga de películas de Crepúsculo, en la que interpretó al personaje de Angela Weber, y por aparecer en la serie The Walking Dead como Rosita Espinosa.

En el corto tráiler publicado por la plataforma, vemos a la cantante subirse a un escenario mientras se escucha la voz de un hombre preguntar “¿Confías en tu padre?”. “Sí”, responde la actriz que interpreta a Selena. “Si sigues ensayando, pronto verás los frutos. Ya verás”, añade la primera voz.

Además de Christian Serratos, otros actores que forman parte del elenco de la serie son Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí Gonzáles y Seidy López.