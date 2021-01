Hombre idéntico a Chuck Norris fue visto en asalto al Capitolio; esto dijo el actor

Un hombre con las mismas características físicas al famoso actor Chuck Norris fue el motivo por el que se abrió un debate sobre si en realidad se trataba de el.

Ante la popularidad que tomó la fotografía Chuck Norris se vio obligado a desmentir haber sido partícipe de los disturbios en el Capitolio de EE.UU. protagonizados por un grupo de seguidores del presidente Donald Trump la semana pasada. La leyenda de las artes marciales fue noticia luego de que circularan en las redes sociales fotografías que mostraban a un individuo muy parecido a él posando con algunos de los manifestantes involucrados.

This is Chuck Norris with Matt Bledsoe owner of Primetime Mover in Memphis. Matt is a terrorist who stormed the #Capitol. This was taken moments before he did. See video below. pic.twitter.com/hJ0VlXkTxO

— Fiona Adorno 💙 (@FionaAdorno) January 12, 2021