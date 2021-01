Autoridades de Texas emiten Alerta Amber de Chucky, el muñeco diabólico (FOTO)

El Departamento de Seguridad Pública de Texas envió una Alerta Amber que incluía como sospechoso de un secuestro a Chucky, el personaje de la serie de terror Child’s Play.

El comunicado de prensa que llegó a diversos medios describe a “Chucky” como un hombre de 28 años con cabello rojo, castaño rojizo, ojos azules, mide 3’1 “y pesa 16 libras.

El Departamento de Seguridad Pública también incluyó una descripción de la vestimenta del muñeco.

En la Alerta Amber, se incluía a Glen como un niño de 5 años secuestrado. Glen es el hijo de Chucky y fue presentado en la película Seed of Chucky.

Si bien la alerta pareció ser un error, se envió por correo electrónico tres veces por separado a los suscriptores del Sistema de Alertas de Texas el viernes por la mañana. No está claro en este momento cuántas personas están suscritas al sistema.

En un comunicado, el DPS indicó: “Esta alerta es el resultado de un mal funcionamiento de la prueba. Nos disculpamos por la confusión que esto pudo haber causado y estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”.

'Child's Play' Chucky and Glen Ray Appear in False Amber Alert in Texas https://t.co/T92PuNUsVG

— TMZ (@TMZ) January 30, 2021