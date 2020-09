¡Apocalíptico! Cielo de California se “tiñe” de naranja por los incendios

La mañana de este miércoles, 9 de septiembre, la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, amaneció literalmente con el cielo entre rojo y naranja, además de una gran cantidad de humo que parecía neblina y tornaba el ambiente de gris.

¿Por? Actualmente en el estado hay 28 incendios forestales activosque, sumados a las altas temperaturas y el viento, llevaron el humo hacia la bahía de San Francisco y las fotografías o videos de cómo se ve la ciudad así son verdaderamente impresionantes.

I have never seen the sky in SF look like this in the nearly 20 years I’ve lived here. This video doesn’t do it justice; looks like a scene from Mars. pic.twitter.com/2S528P5wG6

— Veronica Belmont (@Veronica) September 9, 2020