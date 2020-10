Cienfuegos podría negociar con EUA a cambio de Peña Nieto: NYT

Ioan Grillo, periodista del NYT, Time, BBC, Letras Libres, experto en seguridad y narcotráfico, explicó a Juan Pablo de Leo de Político.mx, si el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, podría negociar con autoridades de Estados Unidos y ofrecer a cambio algo sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.

TE PUEDE INTERESAR: Así descubrió Estados Unidos quién era ‘El Padrino’

“Estaba hablando con exagente Mike Vigil, que tenia 3 años trabajando en México y dice que la cuestión con los fiscales es el trato, ¿qué trato ofreces? En el caso de Cienfuegos se está pensando que va a estar en el reclusorio… “¿qué puede dar Cienfuegos?, ¿qué hay más arriba de él?, pues expresidentes”, detalló.

¿Qué sigue?

Ioan Grillo consideró que aunque se tiene que tener presente la presunción de inocencia, pese a las acusaciones, primero se tendrá que ver lo que se pueden probar, sin embargo, para este caso se puede pensar que va a estar en el reclusorio, en el cual una de las opciones sería en la prisión donde está Joaquín, el Chapo, Guzmán, donde las condiciones son “muy complicadas”.

Panorama en México y EUA

El especialista en seguridad y narcotráfico describe como una bomba la detención de Cienfuegos sobre todo en México, donde considera que actualmente “pega por tres razones importantes en nuestro país: La primera es por la exigencia del juicio a expresidentes, pues con el caso explica que se podría dar un respaldo al argumento para en el que la gente va a preguntar: “si un exsecretario de Defensa podría ser corrupto su jefe que”, por lo que incluso ve que podría ser una cuestión política, usada en las eleccion es de 2021.

La segunda es que el asunto se ve después de 15 años de la “supuesta guerra contra el narcotráfico, con cifras de muertos aún no calculada” y ahora un general de este calibre está involucrado; mientras que en la tercera es en el caso de Ayotzinapa. Mientras que del lado de Estados Unidos “son complejos los casos contra exfuncionarios mexicanos, incluyendo a García Luna y su gente”.

¿Negociación Trump-AMLO?

El periodista describe como buena la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, pero en este caso y ahora no “necesitan” una negociación de esta naturaleza, aunque siempre AMLO “puede pedir un favor y usarlo como un testigo con un expresidente”, pero centra en una actividad propia de la DEA.

General Cienfuegos had a five minute hearing in an Los Angeles court – to make sure he understood charges.

On Tuesday, he has bail hearing.

In the meantime, he is in custody.

Thanks @vsancho https://t.co/rcoBJHrwVX

— Ioan Grillo (@ioangrillo) October 16, 2020