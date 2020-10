El día que Salvador Cienfuegos abandonó la Secretaría de la SEDENA

Compartir esta publicación













Tras la detención de el ex General Salvador Cienfuegos quien fuera secretario de la defensa nacional (SEDENA)en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto han surgido información de supuestos nexos con el crimen organizado, es por ese cargo y otros más que el ex general hoy se encuentra en manos de la justicia norteamericana.

Salvador Cienfuegos fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, asi lo había anunciado el Secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrard, incluso se ha dicho que el gobierno de México desconocía que se llevaría a cabo la detención de ex general Cienfuegos debido a una posible fuga de información y asi no alertar al ahora detenido.

¿Por qué motivo fue detenido Salvador Cienfuegos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex funcionario, por tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, así como por un cargo de lavado de dinero.

Ante la información que ha surgido las últimas horas sobre la detención del ex militar aquí recordamos como se despidió de su cargo como Secretario de la defensa nacional tras la transición de gobierno de Enrique Peña Nieto y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Salvador Cienfuegos Zepeda?

Nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948, a partir del segundo año de primaria, cursó la educación básica en el Colegio Williams de Mixcoac. Debido a que la colegiatura de esta institución era considerable, el joven Cienfuegos tuvo que conseguir una beca del gobierno federal para acceder a dicho plantel educativo.

El Colegio Williams era un internado, por lo que los alumnos sólo podían salir de la escuela los fines de semana. En comparación con otros niños que estudiaban con él, Cienfuegos era considerado un niño tranquilo y en ocasiones extrovertido. A la par de su formación escolar, el joven Cienfuegos practicaba diversas disciplinas, tales como futbol, futbol americano, basquetbol y béisbol.

Cienfuegos recibió sobornos de los Beltrán Leyva

Siendo un estudiante de calificaciones promedio, en reiteradas ocasiones tuvo que esforzarse por mantener la beca que le permitía cursar sus estudios.

El 15 de octubre de 2020, fue detenido en Los Ángeles, California, por la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos.

Vida personal de salvador cienfuegos

A los dos años de edad, su padre, un Teniente Coronel del Ejército Mexicano falleció de un infarto. Debido a esto, Cienfuegos fue hijo único, dependiendo económicamente de su madre, que se dedicaba a la venta y confección de vestidos para dama.

En febrero de 2018, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió suspenderle la entrega del doctorado honoris causa, porque “recibir al jefe de la guerra interna contra el pueblo en un campus universitario representaría una afrenta a estudiantes y académicos del país”.

En cuanto a gustos personales, Cienfuegos gusta de la comida mexicana y la historia de México, sobre todo la Historia Militar. Esta casado y su religión es cristianismo

Historia Militar

La decisión de ser militar inició cuando tenía 15 años de edad, el todavía no acababa sus estudios en el Colegio Williams, esta decisión se vio influenciada por su padre, Cienfuegos no lo conoció pero él sabía gracias a su madre que su padre había sido Militar.

La primera vez que intentó unirse al ejército fue rechazado por no cumplir con la edad que se solicitaba. Unos días después de su rechazo él fue a la oficina de reclutamiento, donde solicitó una dispensa de edad, a los pocos días de haber hecho esto le dieron su dispensa de edad y logró entrar al Heroico Colegio Militar.

Carrera militar

Su fecha de alta en el Ejército es el 23 de enero de 1964. Realizó estudios en el Colegio de la Defensa Nacional obteniendo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la Escuela Superior de Guerra, adquiriendo el carácter de Diplomado de Estado Mayor.

Como General de Brigada fue director del Heroico Colegio Militar 1997-2000.

Como General de División fue comandante de la Quinta Región Militar (Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes); Novena Región Militar (Guerrero); Primera Región Militar (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Morelos); y Séptima Región Militar (Chiapas y Tabasco).

Se ha desempeñado como agregado Militar y Aéreo en las embajadas de México en Japón y Corea del Sur. También, ha participado en visitas diplomáticas en Estados Unidos, Chile, China y Cuba.

El primero de diciembre de 2018 durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional, anuncia su retiro.

Detención

El 15 de octubre de 2020, Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Salvador Cienfuegos está siendo investigado, supuestamente por vínculos con el crimen organizado,​ por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa​ y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Cienfuegos es el militar mexicano de más alto rango detenido hasta la fecha.