Cierra Enrique Rivas puerta al pueblo de Nuevo Laredo (VIDEO)

Para los residentes de al menos 9 colonias populares de Nuevo Laredo, el municipio es bueno para cobrarles el predial, pero malo para atender sus necesidades más básicas como la regularización de sus sectores e incluso para siquiera abrirles la puerta de la Presidencia Municipal para escuchar sus inquietudes.

Las puertas se cerraron para quienes buscaban una audiencia con el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, razón por la que los manifestantes recalcaron que sus colonias y necesidades sólo son un botín político.

“El Municipio toma como botín político a cada una de las colonias irregulares, abusando de las necesidades de cada una de las personas. Ya en una ocasión tuvimos una audiencia con él -Enrique Rivas-, nos sentamos a dialogar, curiosamente, te lo voy a decir, es un ignorante absoluto, él y su séquito jurídico que tiene, no conocen el tema, no tienen voluntad de empaparse del tema -de regularización de predios-, lo único que hacen es explotar esta situación en favor de sus intereses políticos.

“Sabemos que hoy quiere reelegirse como diputado local, dejando un Nuevo Laredo destrozado y en la incertidumbre jurídica por parte de más de 5 mil familias que nos encontramos a merced de todos porque es injusto, porque no somos dueños de nuestros terrenos”, señaló Óscar Pérez, representante de los colonos.

A la Presidencia, asistieron de manera ordenada y portando cubrebocas los vecinos de colonias como Blanca Navidad, Ampliación Vamos Tamaulipas, Los Artistas II, Insurgentes, 150 Aniversario, entre otras.

“ÁBRENOS, RIVAS”

La mayoría portó carteles con mensajes alusivos a reclamos que ya han hecho y no han sido escuchados, pues no es la primera vez que se manifiestan ante la Presidencia Municipal, para exigir una certeza jurídica para las familias para la regularización de sus colonias en las que a pesar de pagar su predial como los demás ciudadanos, no tienen acceso a los servicios básicos, pues sus predios no han sido regularizados.

“En la Blanca Navidad no tenemos servicios, supuestamente han hecho conexiones de agua, drenaje, electrificación, pero no tenemos todavía servicios y eso es en lo que nosotros estamos batallando y aprovechamos esta oportunidad para que el Presidente Municipal nos tome en cuenta, porque lamentablemente no nos abren las puertas, hacen oídos sordos, no salen, pero mandan a sus representantes”, manifestó

