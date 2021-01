Por intensa nieve Guardia Nacional cierra tramo entre Sonora y Chihuahua

Compartir esta publicación













Por intensa nieve, la Guardia Nacional división caminos informó que está totalmente cerrado el tráfico vehicular entre los estados de Sonora y Chihuahua.

Desde la tarde del domingo se registró la caída de agua nieve en gran parte de la sierra alta y del norte de Sonora, que provocó el cierre del tramo carretero Ímuris-Cananea.

Por la noche la nevada provocó el cierre carretero entre Cananea, Agua Prieta, Sonora y Janos, Chihuahua, a la altura de los Puertos de Cananea y San Luis.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo Laredo: No guarde el suéter, vienen días fríos

“Están cerrados totalmente al tránsito vehicular, situación que continuará toda la noche. Tomar medidas preventivas”, avisó la Guardia Nacional.

Asimismo, este día ingresará el nuevo frente frío (No. 32) sobre el noroeste de Sonora que interaccionará con inestabilidad en la atmósfera alta y con la entrada de humedad del Océano Pacífico.

Estas condiciones podrían originar una nueva tormenta invernal sobre la región mencionada, manteniendo el ambiente gélido, con lluvias y vientos fuertes, además de nevadas en zonas montañosas de las regiones norte, noreste y oriente de la entidad, pronosticó Conagua.

¡Buenos días! Inicia la semana informado a través del siguiente video #Pronóstico del #SMNmx, con las condiciones del tiempo que se prevén para hoy en todo el país 🇲🇽❄️🌡️⛈️🌬️🍃👇 pic.twitter.com/qcPp7snpiE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 25, 2021

¿Qué es la nieve y cómo se forma?

La nieve se define como una precipitación sólida. Son cristales de hielo diminutos con temperaturas por debajo de los 0°C. Estos cristales se crean en la atmósfera mediante la absorción de gotitas de agua y, cuando colisionan, se unen entre sí y forman los copos de nieve. Si se unen muchos cristales, se volverán lo suficientemente pesados como para caer al suelo debido a la gravedad existente en la Tierra y es entonces cuando decimos que está nevando.

Los copos de nieve miden aproximadamente un centímetro y pueden tener numerosas formas. Pueden tener aspecto de prisma, de placas hexagonales o las míticas estrellas que dibujamos siempre que queremos representar un copo de nieve.

Para que se forme la nieve se tienen que dar dos condiciones imprescindibles: bajas temperaturas y una humedad relativa concreta en la atmósfera. Si no se dan estas dos situaciones no se produce la nieve. De hecho, existen zonas de fríos extremos, pero con climas secos, en las que jamás nieva. Por ejemplo, los Valles Secos de la Antártida, donde hay hielo, pero no nieve.