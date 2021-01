Cierra Walmart de Laredo por desinfección de covid

La sucursal de Walmart de Laredo, Texas que se encuentra en 2320 Bob Bullock Loop cerró sus puertas al público este jueves.

La intención de la empresa es sanitizar las instalaciones en su totalidad para así evitar la propagación de covid-19 y entró en vigor a las 2 pm de ayer miércoles y permanecerá cerrada hasta el viernes a las 7 de la mañana.

En un comunicado aseguran que esta medida es para la seguridad y protección de los clientes y que incluso seguirán con protocolos en los accesos al centro comercial.

Este es el boletín emitido por la empresa Walmart:

“Todo lo que estamos haciendo es por el bienestar de nuestros asociados y clientes, y en consideración de la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y los expertos en salud”, dijo Walmart en un comunicado. “Cuando la tienda vuelva a abrir el viernes, continuaremos realizando exámenes de salud y controles de temperatura para los asociados, y todos los asociados recibirán máscaras y guantes.

“Estos protocolos se suman a las amplias medidas que implementamos durante la pandemia para ayudar a proteger a nuestros asociados y clientes, incluida la instalación de protectores contra estornudos en los registros, controles de temperatura y el uso obligatorio de máscaras para los asociados, la colocación de letreros de distanciamiento social y la promulgación política de licencia de emergencia para los asociados que no pueden o se sienten incómodos al ir al trabajo. Además, a través de la ayuda de nuestros embajadores de salud, continuaremos exigiendo a los clientes que usen cubiertas faciales protectoras mientras estén dentro del edificio.

“Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud electos y locales, ajustando la forma en que servimos a la comunidad y al mismo tiempo teniendo en cuenta la salud y la seguridad de nuestros clientes y asociados”.

COVID-19 UPDATE (01/06): Hospitalization rate is at 41.25% (-1 hospitalization from 01/05) with 55 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/d59IrRYQdM

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 6, 2021