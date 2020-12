San Antonio: Cierran bares y restringen negocios por aumento de contagio

Las empresas de San Antonio que operan al 75% de su capacidad tendrán que reducir al 50% y todos los bares deben cerrar debido al aumento de las hospitalizaciones por covid-19 en la región, infomaron las autoridades locales del condado de Bexar este pasado lunes.

Las medidas de restricciones entran en vigor este martes y dan marcha atrás a la Orden Ejecutiva GA-32 del gobernador de Texas, Greg Abbott, que entró en vigor en octubre. Esa orden permitió que ciertos lugares abrieran hasta un 75% de su capacidad, a menos que estuvieran ubicados en zonas en el que los hospitales excedía el 15% de la capacidad total del hospital debido a la cantidad de pacientes por coronavirus. Los funcionarios del condado dijeron que ese umbral se alcanzó el domingo.

TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: Darán en EEUU cheques de 2 mil dólares a afectados por covid

La orden establece que los límites de ocupación del 50% ahora están vigentes para la mayoría de las empresas. Los límites también se aplican a parques de atracciones, zoológicos, acuarios, museos, bibliotecas, cavernas naturales e instalaciones similares, así como eventos deportivos colegiados y profesionales.

Under Gov. Abbott’s Exec Order (GA-32) if at least 15% of trauma service area hospitalizations are COVID-19 patients for 7 straight days, businesses will need to drop to 50% of max occupancy. Today is the 7th consecutive day above 15%. The limits go into effect on 12/29/2020. pic.twitter.com/hza4AdMom3

— City of San Antonio🧼+👐=💯 (@COSAGOV) December 29, 2020