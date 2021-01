Cierran el Capitolio por amenaza externa

Tras detectar humo en las cercanías del Capitolio este lunes, los altavoces del edificio que alberga el Congreso y el Senado de Estados Unidos advirtieron de una posible amenaza externa, sin embargo, elementos de bomberos de Washington aseguraron que se trató de un incendio en una tienda cercana al inmuemble.

Ante el incidente, el ensayo de la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden frente al Capitolio en Washington fue interrumpido debido al incendio, informaron autoridades.

Todos los participantes en el ensayo, entre ellos los integrantes de una banda militar, fueron evacuados y llevados a un edificio cercano dentro del complejo legislativo.

Testigos narraron que los policías entraron en acción, gritando “¡Esto no es un simulacro!”.

El motivo fue un incendio a varias cuadras de distancia, por lo que los participantes fueron evacuados como medida de precaución, indicaron fuentes policiales a la AP.

La zona frente al Capitolio ha estado cerrada al público luego del asalto orquestado por fanáticos seguidores del presidente saliente Donald Trump el pasado 6 de enero.

En un segundo audio se hizo un llamado para alejarse de puertas y ventanas, asimismo se endureció la seguridad en el perímetro del Capitolio, ante la posibilidad latente de que pueda ocurrir algún ataque en el exterior.

El incendio de la tienda al exterior del Capitolio fue apagado y aparentemente la respuesta de los elementos de emergencia fue mínima, sin embargo, continuarán las investigaciones, pero adelantó que no se puede hablar de un incidente mayúsculo.

