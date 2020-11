Cierre de fronteras no detiene pandemia: Nixon

LAREDO, TEXAS.- Para Dennis Nixon, presidente del Banco Internacional de Comercio (IBC), el cierre de la frontera está devastando la economía de las ciudades fronterizas y no ayuda a detener la propagación del Covid-19.

“El Paso y Ciudad Juárez son puntos rojos en la pandemia, a pesar de más de siete meses de cierre de la frontera para cruces no – esenciales”, dijo.

Resaltó que mientras que la restricción de viajes “no-esenciales” aplica a la frontera, no aplica a los aeropuertos.

“Si usted viaja en avión hacia o desde Estados Unidos, no necesita una razón esencial y no se requiere cuarentena. ¿Quiere tomarse vacaciones o ir de compras? No hay problema. Pero si quiere cruzar el puente internacional caminando o en automóvil, tiene que cumplir con un número limitado de criterios para viajes esenciales”, apuntó.

Destacó que un cierre extenso de la frontera a viajes no esenciales, además de no ser efectivo para detener la pandemia, causa un enorme daño a ciudades en ambos lados de la frontera.

“El cierre de la frontera sólo ha empeorado el impacto de la pandemia. El reabrir la frontera, especialmente con la Navidad tan cercana, les daría a nuestras ciudades fronterizas un alivio económico que se necesita desesperadamente”, afirmó.

Mencionó que los tejanos nunca considerarían suspender viajes entre Dallas y Fort Worth o entre Austin y San Antonio con motivo del Covid-19. Hasta en los inicios de la pandemia llenos de incertidumbre y diseminación rápida, Texas sólo instituyó una cuarentena autoimpuesta para viajeros que llegaban de Louisiana, pero no una suspensión total de los viajes entre estos dos estados.

Indicó que los lazos entre las ciudades fronterizas de Texas y sus ciudades hermanas en México, son más profundos y complejos que los ejemplos citados anteriormente. Brownsville y Matamoros, McAllen y Reynosa, Laredo y Nuevo Laredo, Del Río y Acuña y El Paso y Cd. Juárez, están todas unidas por historia, cultura, negocios y familia.

Mencionó que cruzar la frontera, es una rutina y continuamente una ocurrencia diaria para residentes que van al trabajo, asisten a la escuela, comen en restaurantes, van de compras y buscan ayuda médica.

UPDATE (11/17): As we continue to see a surge in positive cases and hospitalizations, we ask the public to continue practicing safety measures to slow the spread of #COVID-19. For additional information, visit our website at: https://t.co/hRQHb5SCMF#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/hIcv000xBc

— City of Laredo (@cityoflaredo) November 17, 2020