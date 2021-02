Cierran I-35 y más puntos carreteros por frío extremo

Compartir esta publicación













Antes de amanecer este miércoles se volvió a cerrar la carreta interestatal 35 (I-35), sus rampas de acceso, el conector Milo, en la milla 8 norte que lleva a Bob Bullock, Camino A Las Minas y todo el noroeste de Laredo, igual en el este los pasos elevados del bulevar Bob Bullock, con la carretera 35, McPherson, International, Saunders, Clark y carretera 359.

Y Libramiento Cuatro Vientos hasta Mangana Hein en el sureste.

El Camino A Las Minas y sus rampas hacia el este (que conectan con la I-35 y Bob Bullock).

A las 06:33 de la mañana de este 17 de febrero, la Policía de Laredo avisó esta decisión tomada junto con el Departamento de Transportación de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés) debido al llamado “hielo negro”, que es el piso congelado, muy resbaladizo, por ende, en exceso peligroso.

Todo el Express Way está cerrado, se recomienda no salir, no conducir vehículos yen vaso de hacerlo, a baja velocidad, guardando distancias y con suma precaución.

❄️WARMING CENTER The warming center continues to receive guests for those in need of shelter tonight inside the Sames Auto Arena. If a family needs shelter for a pet, the Laredo Animal Care facility will be on-site with its mobile pet shelter. pic.twitter.com/VHRQhUeFxD — City of Laredo (@cityoflaredo) February 17, 2021

📣 ATTENTION! Due to the continuous power outages happening in our city, the programmed online and phone registrations for COVID-19 vaccine appointments will be postponed for Thursday, February 18 at 8:00 a.m (weather permitting). pic.twitter.com/OVBy50U8BO — City of Laredo (@cityoflaredo) February 17, 2021