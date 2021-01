Cierran oficinas del condado Webb; se contagian empleados de COVID-19

La pandemia de Covid-19 continúa con serias afectaciones en la operación de algunas oficinas del gobierno del condado. Ayer se cerraron dos dependencias de alto flujo público porque varios empleados se contagiaron del virus.

Larry Sánchez, oficial de Información Pública en Webb, confirmó el cierre temporal y hasta nuevo aviso de la Colecturía de Impuestos del Condado y de la oficina de la secretaria del Condado, Margie Ramírez Ibarra.

Estas oficinas habían reabierto luego de las celebraciones del año nuevo, pero al confirmarse los casos positivos del virus se decidió cerrarlas al menos por esta semana.

En el caso de la Colecturía de Impuestos, apenas el lunes regresó al puesto de Asesora Colectora Patricia Barrera, tras cuatro años, pero este martes tuvo que cerrar sus operaciones al público.

La Colecturía es una de las oficinas con más movimiento de personas ya que se realizan pagos de impuestos sobre propiedades, trámites para registros de vehículos, de placas y para títulos de unidades motrices. Por su parte, en la Secretaría del Condado se registran propiedades, testamentos, casos criminales menores y se obtienen licencias para matrimonio.

Se informó que ambas dependencias serán desinfectadas por personal del condado y estarán cerradas hasta nuevo aviso. También se confirmó que todos los empleados de estas oficinas deberán someterse a pruebas de COVID 19 y estarán en cuarentena hasta determinar si son negativos.

