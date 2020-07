Esto dijo Estados Unidos sobre el cierre de Puentes Internacionales

ESTADOS UNIDOS.- Puentes Internacionales. El secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Chad Wolf, anunció este jueves que la frontera con México y con Canadá va a permanecer cerrada para la mayoría de los viajes para frenar el avance del coronavirus al menos hasta el 20 de agosto.

Wolf, que está en el cargo de forma interina, confirmó los reportes de esta semana de que Canadá mantendría el cierre, y dijo que Washington renovó un cierre que se prolonga desde hace cuatro meses.

Esta confirmación llega cuando Estados Unidos lucha por controlar una epidemia que ha dejado más de 137.000 muertos y después de que el miércoles el país rompiera nuevamente un record de contagios con 67.632 nuevos casos en un día.

Based on the success of the existing restrictions and close collaboration with Mexico and Canada, @DHSgov will continue to limit non-essential travel at our land ports of entry with Canada and Mexico until Aug 20.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) July 16, 2020