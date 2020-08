Los cinco adolescentes millonarios de TikTok

La red social más popular en la actualidad, TikTok ha estado en polémica en las últimas semanas en el país estadounidense, ante las constantes amenazas del presidente Donald Trump de querer censurarla.

Sin duda TikTok se ha convertido en la red social de moda entre los jóvenes, quienes se han convertido en auténticas estrellas e influencers.

Las amenazas de Trump sólo han hecho que el nombre de esta red social se difundiera más, incluso hay algunas empresas tecnológicas de Estados Unidosinteresadas en adquirirla.

Según listados de la red social existen un grupo de jóvenes que se han convertido en los millonarios por medio de ventas de mercancías o por contenidos patrocinados, entre otras cosas.

Addison Rae Easterling

La joven ingresó a la red social y en cuestión de meses ya contaba con el millón de seguidores. Comenzó difundiendo videos patrocinados por Fashion Nova y a partir de ahí dejó su vida común para convertirse de lleno en una influencer en la red.

Formó parte del colectivo Hype House y partir de ahí comenzaron a llegar los contratos con marcas como Reebok y Daniel Wllington, hasta que se convirtió en la principal vocera de la marca American Eagle.

Su fortuna está valuada en 5 millones de dólares.

Charli D’Amelio

El publicó por primera vez en TikTok en junio de 2019 con los típicos videos de bailes que se hicieron virales.

A partir de ahí fue invitada a abrir un concierto de los Jonas Brothers, luego al famoso programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ha representado marcas como Prada, EOS cosmetics y Sabra, entre otras.

Su fortuna está valuada en 4 millones de dólares.

Dixie D’Amelio

Ella es la hermana mayor de Charli e inició su fama en TikTok al igual que su hermana, ya que las carreras de ambas están relacionadas.

Cuenta con 32 millones de seguidores en la red social y ha sido imagen de marcas como Hollister y Morphe.

Incluso cuenta ya con un primer sencillo llamado “Be Happy“, el cual ya cuenta con 58 millones de reproducciones.

Su fortuna está valuada en 2.9 millones de dólares.

dixie jane d’amelio,

HAPPY BDAY GIRL

I know that you don’t like birthdays but this day is so important to me.

On 08/12/2001 you was born to bring light to the world, you was born to be a star ⭐️

To you, I wish the whole universe full of happiness!

Ilysm!!

– Indy🤍 pic.twitter.com/v4O3gE5OGt

— 𝒾𝓃𝒹𝓎🌩 dixie’s day (@itsindyrae) August 12, 2020