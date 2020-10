Entérate como lucen hoy las sensuales estrellas del “cine de ficheras” de los 70’s

Compartir esta publicación













Películas de los setentas como “Bellas de Noche” inmortalizaron una camada de guapas actrices que alcanzaron fama internacional y gran popularidad gracias al género de “cine de ficheras”.

Las estrellas del “Cine de Ficheras”, ayer y ahora.

Posters y fotografías adornaron durante muchos años las paredes de bares, talleres mecánicos y lupanares durante varias décadas en México, Latinoamérica y el Sur de Estados Unidos.

Conoce cómo lucen en la actualidad las mujeres que arrancaron los suspiros de los mexicanos hace 40 años.

Sasha Montenegro

La actriz mexicana Sasha Montenegro, a pesar de haber nacido en Italia, desarrolló la mayor parte de su carrera en México. Conocida por ser una famosa vedette y actriz de cine y televisión durante los años 70.

Es conocida por películas como: Con el cuerpo prestado, Pedro Navaja, Se me sale cuando me río, Fieras en brama, Las glorias del gran Púas, entre otras. Con 74 años, Sasha ha ido perdiendo la increíble belleza que la caracterizaba y no ha envejecido agraciadamente, aunque nunca es tarde para comenzar una rutina antienvejecimiento.

Lyn May, ícono del “cine de ficheras”

La actriz y vedette mexicana de ascendencia china Lyn May, nacida como Liliana Mendiola Mayanes fue una figura prominente en el entretenimiento mexicano desde mediados de los años 70.

Su carrera y su vida personal han sido extensas, Lyn May afirma haberse casado siete veces por civil y una vez por la inglesia, pero solo tres de sus matrimonios son de conocimiento público.

En la actualidad Lyn May está lejos de parecerse a la hermosa mujer que cautivó a los espectadores durante la década de los años 70 y 80. Un sinfín de cirugías plásticas desfiguraron por completo su rostro y cambiaron drásticamente su apariencia.

Angélica Chaín, una joya del “cine de ficheras”

La actriz retirada Angélica Chaín era uno de los rostros más atractivos y cuerpos más sensuales de todo México durante mediados de la década de los años 70 y 80.

Aunque se retiró temprano en 1991, sigue siendo recordada como una de las actrices y vedettes más populares de su generación y el género del cine de ficheras. Actualmente tiene 64 años y Angélica Chaín se une al grupo de aquellas celebridades de antaño que lastimosamente no han sabido envejecer agraciadamente.

Lina Santos

La actriz y empresaria mexicana Lina Santos debutó en el cine cuando tenía 20 años, después de haberse dado a conocer por quedar en 4to lugar en el certamen de belleza Señorita México.

Fue descubierta por varios productores que le ofrecieron papeles en el cine, a lo que Lina aceptó pero con la condición de no aparecer desnuda ya que el cine de ficheras estaba de moda. Lina participó en varias telenovelas e incluso debutó en la música.

En el año 2002 cayó por las escaleras de su casa y estuvo en silla de ruedas durante tres años. Actualmente se encuentra retirada y ya no luce como la Lina que conocimos en pantalla.

Maribel Guardia

Además de admirar su talento y calidad humana, el público siempre hace énfasis en su belleza y muchos le preguntan el secreto para lucir hermosa. Ella asegura que es gracias a su buena genética.

Maribel Guardia, que cumplió 61 años el 29 de mayo de 2020, dijo que no le teme a los años, tampoco a la muerte, ni a que le salgan arrugas. Su única preocupación es sucumbir ante una enfermedad.

Rossy Mendoza

A Rossy Mendoza se le conocía como “El cuerpo” o “La cintura más breve”. Mendoza también fue actriz y cantante

La Princesa Yamal

La Princesa Yamal fue otra de las vedettes más cotizadas en los años 70. Además de su carrera como vedette, filmó algunas cintas como “La vida difícil de una mujer fácil”.

Olga Breeskin

El testimonio de Olga Breeskin también puede apreciarse en “Bellas de noche”. Breeskin probó el éxito y la fama, pero asegura que en esa época era una mujer frívola y sin escrúpulos.

