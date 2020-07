‘Cine flotante’ con distanciamiento social llegarán a Houston

Ahora, podrás practicar la distancia social mientras ves una película desde la dulce comodidad de tu propio mini bote en esta experiencia de película emergente que llegará a Houston en otoño: Cine flotante.

Las salas de cine drive-in están viendo un nuevo resurgimiento, y ahora una compañía de entretenimiento está llevando la proyección de películas socialmente distanciadas a un nuevo nivel. La compañía de teatro con sede en Australia Beyond Cinema ha anunciado un “Cine flotante” en ciudades selectas de los Estados Unidos, incluyendo Houston y Austin, Texas.

TE PUEDE INTERESAR: Bar usa valla eléctrica en barra para respetar sana distancia

Lanzado el 9 de septiembre, el evento Floating Cinema llegará a Houston para una semana de proyecciones de películas en el agua.

This the last thing I’ll do. I can’t swim and I’m not bout to drown while I watch a movie lol https://t.co/MmnDCgUmOc

— Edgar🐣 (@E666Y) July 23, 2020