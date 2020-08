Cinépolis ya abrió sus salas en la Ciudad de México

Ciudad de México.- La cadena de cine Cinépolis ya abrió algunas de sus salas en esta ciudad, cumpliendo el protocolo sanitario para la nueva normalidad.

A partir de este 12 de agosto los cines podían reabrir sus puertas con un aforo del 30 por ciento, de acuerdo con la autorización del gobierno de la Ciudad de México.

El protocolo para la nueva normalidad cuenta con estrictas medidas sanitarias de limpieza y desinfección en cada una de las salas.

“Asegurar espacios libres de contagio es una prioridad. Ofrecerte la mejor experiencia en u ambiente sano y seguro, desde la llegada a los cines hasta finalizar la película es lo más importante”, informó Cinépolis en un comunicado.

Voceros de la cadena de cines aseguraron que los colaboradores han sido capacitados y certificados con los más altos estándares sanitarios.

Estos meses cerrados aprovecharon para perfeccionar el protocolo de higiene; se cuida el distanciamiento social, todos sus empleados portan cubrebocas y caretas y hay barreras de acrílico para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto como taquillas y dulcerías.

También piden a los espectadores que asistan a las salas de Cinépolis abiertas usar cubrebocas, lavar las manos con agua y jabón en los lavabos instalados y aplicar gel antibacterial que estará disponible en dispensadores al entrar a las salas.

Se respira un ambiente distinto y una vibra diferente, pero el olor a palomitas hechas de cine que rebasa el cubrebocas genera esperanza. No sé cuando me anime a entrar a ver una peli de nuevo, pero me queda claro que pase lo que pase la vida va a continuar. Bienvenido @Cinepolis pic.twitter.com/AritcyRuTd

— Hakbar Juárez (@Hakblack_) August 13, 2020