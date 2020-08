Cipriana, Josué y Kassandra vencen al Covid

Compartir esta publicación













Luego de una lucha intensa contra el Covid-19 en el Hospital del Seguro Social de más de 21 días, en los que no sabían si saldrían triunfantes, Ciprina y Josué ayer fueron dados de alta.

Dentro del hospital, los días y las noche son interminables, en soledad, rodeados de más enfermos, y la visita esporádica de los médicos y las enfermeras, que son básicamente el único contacto con el mundo exterior.

Tanto para Cipriana y Josué fue una lucha intensa tanto física como mental, el no saber si habrá un mañana y despertar y ver que el compañero de al lado ya no estaba, y tampoco pudo regresar a casa.

En ambos casos fueron contagiados y al presentar los síntomas, fueron llevados por sus familiares al hospital, en donde se quedaron internados un par de semanas y el lunes fueron dados de alta para seguir recuperándose en casa con todas las medidas sanitarias, acompañados siempre por el personal del IMSS que los despidió en la puertas, mientras sus seres queridos los esperaban ansiosos.

“Agradecida me voy de este hospital, los enfermeros y los médicos por toda la atención que me brindaron, no es nada fácil -más a mi edad- vencer una enfermedad como esta; me siento muy bendecida”, expresó Ciprina.

CON LOS BRAZOS EN ALTO

“¡Adivinen quién lo logró!”, expresó Kassandra Tijerina con los brazos en alto en señal de triunfo, quien salió del Hospital del IMSS esbozando una gran sonrisa que se esconde detrás del cubrebocas y no es para menos, tras 21 días de pelear contra el Covid19 en aislamiento en casa, fue dada de alta.

“Gracias a todos los que estuvieron para mí, nunca había vivido algo similar ni le había tenido tanto miedo a la muerte, pero por voluntad de Dios y una ayudita de sus oraciones aquí seguimos, ¿para qué?, sólo el Creador lo sabe, seguro son cosas buenas, de un Tijerina nunca sale dañar a nadie”, expresó Kassandra, pues no era para menos, logró vencer el Covid-19, enfermedad que ha matado a 158 personas en esta ciudad.

Por último, agradeció al personal del IMSS por la atención brindada para que ella pudiera decir: “¡Lo logré!”.