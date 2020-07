Tienes cita para visa entre el 3 al 21 de agosto, esto dice el Consulado

Compartir esta publicación













El Consulado General de Nuevo Laredo, emitió un comunicado especial para las personas que tienen programada su cita para realizar el trámite de la Visa de Turista.

La dependencia continúa realizando unicamente trámites de emergencia para visas y pasaportes.

Este día, por medio de sus redes sociales hizo un llamado a las personas que tenían fecha en agosto.

“Si tienes programada tu cita para visa de TURISTA del 3 al 21 de agosto, te pedimos ingreses a tu cuenta para programar un nueva fecha”.

El consulado proporcionó un ENLACE para reprogramar la fecha.

EL DATO

Proclamación Presidencial 10014

24 junio, 2020

El lunes 22 de Junio, el presidente Trump firmó una proclamación que suspende la entrada a los Estados Unidos de ciertos inmigrantes y no inmigrantes que presentan un riesgo para el mercado laboral estadounidense tras el brote de coronavirus. Con vigencia inmediata, la proclamación extiende la suspensión de entrada para ciertos inmigrantes (Proclamación Presidencial 10014) hasta el 31 de Diciembre de 2020. Las nuevas restricciones impuestas por la proclamación entran en vigencia a las 12:01 am EDT del miércoles 24 de junio y vencen el 31 de diciembre. 2020, a menos que continúen por el Presidente. Los ciudadanos estadounidenses, los residentes legales permanentes y los extranjeros que están o estuvieron dentro de los Estados Unidos o aquellos que tienen visas válidas de no inmigrante o inmigrante en la fecha de vigencia no están sujetos a la proclamación.

La proclamación suspende la entrada de no inmigrantes en las siguientes categorías: H-1B, H-2B, J (para extranjeros que participan en un programa de viaje de pasante, aprendiz, maestro, consejero de campamento, au pair o trabajo de verano) y L, junto con sus cónyuges e hijos. No se revocarán visas válidas bajo la proclamación. La Proclamación Presidencial 10014 y esta proclamación proporcionan excepciones a sus restricciones para ciertas categorías de inmigrantes y no inmigrantes.